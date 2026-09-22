Reisebranche So zehren Iran-Krieg und Last-Minute-Trend am Tui-Gewinn

Lichtblicke gab es trotz allem bei den konzerneigenen Kreuzfahrtschiffen und Hotels. Zwar ging die Auslastung der Häuser wie Riu und Tui Blue im Quartal von Juli bis September etwas zurück, doch der Konzern konnte nach eigenen Angaben höhere Preise durchsetzen. Und die Schiffe von Tui Cruises, Marella und Hapag-Lloyd waren bei höheren Preisen genauso stark ausgelastet wie ein Jahr zuvor. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 will Tui wie geplant am 9. Dezember veröffentlichen.