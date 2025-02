„Wie die Zeit rennt. Am Freitag dieser Woche ist bereits Bergfest“, schreibt Jörg Reddin auf seinem Facebook-Account. Dann ist der Kantor seit vier Wochen in den USA. Wie bereits 2024 unterstützt er dort das Baroque Festival im kalifornischen Santa Cruz (wir berichteten). Diesmal als Artistic Director, also künstlerischer Leiter, sogar in besonders verantwortungsvoller Funktion. Wie fällt seine Bilanz zur Halbzeit aus?