Seine Geschichte liest sich wie ein modernes Nomadenleben, geprägt von Umbrüchen, Neuanfängen und der Suche nach einem besseren Morgen. Shakirzhon Ramankulov, geboren 1995 in Turkmenistan, hat in seinem Leben bereits so viele Grenzen überquert, dass Landkarten für ihn eher Momentaufnahmen als feste Tatsachen sind.