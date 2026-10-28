Für Tag 8 hat Schweden bestes Museumswetter vorbereitet, passt ja gut, denn unser Ziel für heute ist das Vasa-Museum im schönen Stockholm. Zuerst ein Stückchen über die E22 und dann auf die E4 Richtung Stockholm. Der Himmel verspricht leider bis zum Horizont keine Besserung: grau in grau, dazu Nieselregen und die Gischt der beeindruckenden, siebenachsigen Lang-Lkw, die hier unterwegs sind. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung gut, während wir mit „Little Lion Man“ von Mumford & Sons dem nördlichsten Punkt unserer Reise entgegenrollen. Man merkt auch mittlerweile die nördlichen Breitengrade deutlich, es wird nicht mehr wirklich hell und sehr schnell wieder dunkel.
Reisebericht Dieses Schiff kenterte nach 1300 Metern
Andreas Döll 28.10.2026 - 14:21 Uhr