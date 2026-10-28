Für Tag 8 hat Schweden bestes Museumswetter vorbereitet, passt ja gut, denn unser Ziel für heute ist das Vasa-Museum im schönen Stockholm. Zuerst ein Stückchen über die E22 und dann auf die E4 Richtung Stockholm. Der Himmel verspricht leider bis zum Horizont keine Besserung: grau in grau, dazu Nieselregen und die Gischt der beeindruckenden, siebenachsigen Lang-Lkw, die hier unterwegs sind. Nichtsdestotrotz ist die Stimmung gut, während wir mit „Little Lion Man“ von Mumford & Sons dem nördlichsten Punkt unserer Reise entgegenrollen. Man merkt auch mittlerweile die nördlichen Breitengrade deutlich, es wird nicht mehr wirklich hell und sehr schnell wieder dunkel.