Reise- und Turnierstress Tennisstars am Limit - außer bei Millionengagen?

"Viele junge Spieler schauen sich heute den Turnierkalender an - und manche sagen: 'Ach, man muss doch nicht jede Woche spielen'. Doch letztendlich wollen diese jungen Spieler die Nummer 1 werden. Und um das zu erreichen, muss man Woche für Woche antreten", sagte Draper dem "BAGEL Magazine".

Zverev und Alcaraz wollen mehr Pausen nehmen

Zverev reagiert auf die Dauerbelastung und verzichtet zum Jahreswechsel auf den Team-Wettbewerb in Australien. "Ich spiele keinen United Cup, weil es einfach unmöglich ist für mich. Weil dann könnte ich aus dem Urlaub quasi direkt nach Australien fliegen", sagte der 29-Jährige.

Auch Alcaraz hat für sich beschlossen, sich künftig mehr Pausen zu nehmen. "Irgendwann hat man das Gefühl, dass man bei manchen Turnieren gar nicht richtig vorbereitet an den Start geht", sagte der Spanier.

Für Millionen ist plötzlich Zeit

Doch sobald Millionen-Gagen locken, scheint selbst im dichtesten Spielplan noch Platz zu sein. Bei Showturnieren wie dem Six Kings Slam in Saudi-Arabien treten viele der klagenden Tennisstars trotzdem an. Der zweimalige Champion Jannik Sinner kassierte 2025 für gerade einmal drei Matches insgesamt sechs Millionen Dollar - mehr als für einen Grand-Slam-Triumph.

Brisant: Trotz seiner verletzungsbedingten Auszeit kündigte der fünfmalige Grand-Slam-Sieger sein Comeback ausgerechnet für das Showturnier in Riad an. Auch Zverev und Alcaraz gehören zum angekündigten Teilnehmerfeld. Dabei wurde die Veranstaltung auf Ende Dezember verschoben - mitten in die ohnehin kurze Winterpause der Profis.