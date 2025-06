An den Größenverhältnissen hat sich nichts geändert: Am Münchner Flughafen gab es im ersten Quartal insgesamt 66 908 Starts und Landungen, ein Plus von +1,3 Prozent. Die Fluggastzahl legte um 1,8 Prozent auf 8,1 Millionen zu. An den beiden anderen Flughäfen belief sich die Zahl der Flugbewegungen auf jeweils weniger als ein Zehntel davon: 6630 waren es in Nürnberg, in Memmingen 5684.