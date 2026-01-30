Mit meinem Rucksack auf den Schultern und Vorfreude im Gepäck führte mich mein Weg im Juli in den südamerikanischen Winter. Nach meiner Zeit in Bolivien und Chile mit dem lateinamerikanischen Flair, gutem Pisco Sour (Mixgetränk), der größten Salzwüste der Welt und einem Selfie mit Seelöwen an der chilenischen Küste begann für mich das wohl größte Abenteuer meines bisherigen Lebens. Elf Stunden Flug und auf einmal hieß es „Guten Morgen Neuseeland“.