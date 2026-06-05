﻿ Die Reise der Schmalkalder Delegation in die bulgarische Partnerstadt Montana begann mit einer kleinen und durchaus aufregenden Episode, die im Nachhinein für Schmunzeln sorgte: Der Hauptamtliche Beigeordnete verpasste seinen ursprünglich geplanten Flug, nachdem er am Flughafen noch für sich und seine Mitreisenden eine Flasche Wasser kaufen wollte. Ein Anschlussflug war glücklicherweise schnell gefunden. Die unerwartete Verzögerung tat der guten Stimmung allerdings keinen Abbruch und wurde schnell zur ersten Anekdote einer Reise, die allen Beteiligten in positiver Erinnerung bleiben wird.