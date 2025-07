Mit 60 Litern H-Milch, zehn Kilogramm Nudeln, einer nicht unerheblichen Menge Bulgur, etlichen Äpfeln und Dosensuppen für die Fahrt nach Estland ging es los. Käse und Wurst lagerten in der Kühlbox. Das war gleich, nachdem die Ferien begonnen hatten. Zu dem Zeitpunkt wusste die Reisegruppe um Pfarrer Anton Becker und Jugenddiakon Frank Peternell noch nichts von einer Erhöhung der Mehrwertsteuer. Die bekamen sie erst beim ersten Einkaufen in Estland zu spüren. Tuuli Varik, die vor einigen Jahren in Fambach als Jugendmitarbeiterin tätig war, hatte die Gruppe noch rechtzeitig in Kenntnis gesetzt. Gebeutelt aber wurde sie trotzdem. „Sonst habe ich beim Einkaufen um die 70 Euro bezahlt – diesmal waren es 120 Euro“, berichtete Frank Peternell nach der Ankunft der Reisegruppe am späten Samstagnachmittag vor dem Seligenthaler Gemeindehaus.