Reise in die Türkei: Merz will strategische Partnerschaft mit Türkei stärken

Rüstungskooperation

Wegen des türkischen Einmarschs in Syrien 2016 hatte die damalige Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) einen weitgehenden Rüstungsexportstopp gegen die Türkei verhängt. Die Kehrtwende vollzog ihr Nachfolger Scholz (SPD) schon vor einem Jahr und ließ wieder militärische Ausfuhren für den Nato-Partner im größeren Stil zu. Die Regierung Merz setzt diesen Kurs nun fort.

Am Montag wurde mit deutscher Zustimmung und Beteiligung ein Milliardengeschäft über die Lieferung von 20 neuen Eurofighter-Kampfjets abgeschlossen. Ein Deal mit hoher Symbolkraft. Weitere gemeinsame Rüstungsprojekte sollen kurz vor der Finalisierung sein.