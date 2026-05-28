Die Schirme waren ständige Begleiter an diesem Maientag im verregneten Trusetal – doch weit spannender waren die Geschichten unterm Regenschirm. Dafür sorgten der 74-jährige Ortschronist Jürgen Messerschmidt und die blutjunge Geschichtsfreundin Hannah Wagner. Der Teenager, der noch zur Schule geht, ist schon recht gut auf den Pfaden der Vergangenheit unterwegs, weiß wo es historisch langgeht. Auch Pfarrer Heiko Oertel steuerte viel Wissenswertes bei diesem Exkurs in Mittelalter und Neuzeit bei.