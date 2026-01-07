Reise-Empfehlung "New York Times" empfiehlt eine Reise nach Bayreuth

New York/Bayreuth - Die "New York Times" empfiehlt in diesem Jahr eine Reise nach Bayreuth. Das rund 75.000-Einwohner-Städtchen in Oberfranken schaffte es auf die Liste von insgesamt 52 Reisezielen für das neue Jahr, die die US-Zeitung seit rund 20 Jahren jeweils im Januar veröffentlicht. Die Reise nach Bayreuth lohne in diesem Jahr vor allem deswegen, weil die weltberühmten Wagner-Festspiele ihr 150. Jubiläum feiern, argumentiert die "New York Times". Das Festival sei "beispiellos" und die Tickets dafür gehörten zu den "weltweit am heißesten begehrten für Opern-Liebhaber".