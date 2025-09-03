Reinschnuppern in Suhl: Auf ein Date mit der Leichtathletik

An diesem Mittwoch (3. September) lädt der WSSV Suhl 1990 zum ersten Tag der Thüringer Leichtathletik ein. In mehreren Kreisen und Städten finden an diesem Tag Veranstaltungen statt – auch in Suhl, wo man im Auestadion zwischen 16 und 19 Uhr einen Jedermann-Siebenkampf in Wurf-, Sprung- und Laufdisziplinen anbietet. Die Anmeldung ist vor Ort bis 18 Uhr möglich. Besonders Kinder und Jugendliche ab drei Jahren sind eingeladen, die Vielfalt der Leichtathletik zu entdecken und sich an dem Tag auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.