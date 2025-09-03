 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Sport
  4. Lokal
  6. Suhl

  8. Auf ein Date mit der Leichtathletik

Reinschnuppern in Suhl Auf ein Date mit der Leichtathletik

Thüringen will etwas tun gegen die deutsche Medaillenflaute in der Leichtathletik. Zum 1. Tag der Leichtathletik darf jeder die Sportart kostenlos kennenlernen – auch in Suhl.

 
Schließen

Diesen Artikel teilen

Reinschnuppern in Suhl: Auf ein Date mit der Leichtathletik
1
Die Zeit läuft, auch wenn die Uhren nicht mehr ticken: Der Nachwuchs des WSSV Suhl 1990 trainiert im Auestadion. Foto: WSSV Suhl 1990

An diesem Mittwoch (3. September) lädt der WSSV Suhl 1990 zum ersten Tag der Thüringer Leichtathletik ein. In mehreren Kreisen und Städten finden an diesem Tag Veranstaltungen statt – auch in Suhl, wo man im Auestadion zwischen 16 und 19 Uhr einen Jedermann-Siebenkampf in Wurf-, Sprung- und Laufdisziplinen anbietet. Die Anmeldung ist vor Ort bis 18 Uhr möglich. Besonders Kinder und Jugendliche ab drei Jahren sind eingeladen, die Vielfalt der Leichtathletik zu entdecken und sich an dem Tag auszuprobieren. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Grund für das besondere Datum: Der 3. September 1972 ist in die Sportgeschichte als Goldener Tag der deutschen Leichtathletik eingegangen. Innerhalb einer Stunde gewannen bundesdeutsche Leichtathleten bei den Olympischen Spielen in München drei Goldmedaillen. Die DDR war im Medaillenspiegel mit insgesamt 20 Mal Edelmetall erfolgreich. Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris kam Deutschland nur noch auf vier Leichtathletik-Medaillen.