Wohnungen in Suhl sind begehrt. Vor allem jene in luftiger Höhe. In den Nistkästen, die im Stadtgebiet und in den Ortsteilen hängen, ist in jedem Sommer ordentlich was los. Sie sind in Parks und auf Friedhöfen, an Spielplätzen, auf AWG- und Gewo-Flächen sowie und in etlichen Privatgärten zu entdecken. Allein 29 Möglichkeiten, ihren Nachwuchs auszubrüten, gibt es auf dem Suhler Hauptfriedhof.