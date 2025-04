Was kürzlich wie ein Klettertraining an der Lütschetalsperre aussah, war in Wahrheit ein wichtiger Schritt zur Instandhaltung der historischen Staumauer. Industriekletterer entfernten nach Angaben der Thüringer Fernwasserversorgung in luftiger Höhe den Moosbewuchs von der rund 2800 Quadratmeter umfassenden Luftseite der Mauer – ein mühsamer Job, der Fingerspitzengefühl und Ausdauer verlangt.