„Ich hoffe, Sie haben jetzt Werkzeuge zum Hören in der Hand“, verabschiedete der Generalmusikdirektor Killian Farrell die Besucher der neuen Veranstaltungsreihe, die zum dritten Mal im Orchesterprobenraum des Theaters stattfand. Bei freiem Eintritt sollen unkonventionelle Einblicke ins darauffolgende Sinfoniekonzert geboten werden. Informationen übers Programmheft hinaus und musikalische Kostproben präsentieren in der gut einstündigen Veranstaltung GMD Killian Farrell, der Konzertdramaturg Alexander John sowie Orchestermusiker.