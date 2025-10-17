Die kalte Jahreszeit rückt immer näher. Für viele Autofahrer bedeutet das, die Sommerräder gegen Winterräder zu tauschen. Die Faustregel für Winterreifen lautet: von Oktober bis Ostern. Tatsächlich gilt in Deutschland jedoch nur eine situative Winterreifenpflicht. Was bedeutet das für den Ilm-Kreis? Und welche Folgen drohen bei falscher Bereifung? Wir haben bei der Polizei nachgefragt.