In Sonneberg haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Autohaus in der Schreberstraße geplündert. Die Unbekannten drangen laut Polizei in die verschlossenen Container sowie in eine angrenzende Lagerhalle des Betriebes ein. In den geöffneten Lagerräumen wüteten die Einbrecher und suchten gezielt nach besonders lohnenswerter Beute. Sie konzentrierten sich bei ihrem Raubzug ganz offensichtlich auf die dort gelagerten Autoreifen.