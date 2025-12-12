Reifen kaputt: Betrunkener ohne Führerschein fährt auf den Felgen Auto

Ein Atemalkoholtest habe knapp drei Promille angegeben. Eine Blutentnahme wurde demnach angeordnet und er durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem habe der 38-Jährige keinen gültigen Führerschein gehabt, weil dieser ihm vor mehr als einem Jahr entzogen worden sei. Das Fahrzeug war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 38-Jährigen werde nun wegen Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.