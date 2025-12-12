Reifen kaputt: Betrunkener ohne Führerschein fährt auf den Felgen Auto

Neu-Ulm (dpa/lby) - Ein betrunkener Autofahrer ist mehrere Kilometer auf den Felgen seines Autos gefahren. Weil die Felgen Funken sprühten, alarmierten Zeugen die Polizei und verfolgten den Fahrer, wie die Polizei mitteilte.
Funken sprühen, als ein Mann auf Felgen in Neu-Ulm und Umgebung fährt. An einer Tankstelle stellt sich heraus: Der 38-Jährige ist ohne Führerschein unterwegs - und betrunken.
Der 38-Jährige fuhr demnach am Donnerstag im Landkreis Neu-Ulm und touchierte vermutlich mit der rechten Seite einen Bordstein. Dabei seien beide rechten Reifen beschädigt worden, sodass sie sich von den Felgen lösten. Trotzdem sei der Mann etwa fünf bis zehn Kilometer weitergefahren, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei traf den Angaben zufolge an einer Tankstelle in Neu-Ulm auf den Mann.
Ein Atemalkoholtest habe knapp drei Promille angegeben. Eine Blutentnahme wurde demnach angeordnet und er durfte nicht mehr weiterfahren. Außerdem habe der 38-Jährige keinen gültigen Führerschein gehabt, weil dieser ihm vor mehr als einem Jahr entzogen worden sei. Das Fahrzeug war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Gegen den 38-Jährigen werde nun wegen Alkohol am Steuer und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.