Bereits drei große "Reichsbürger"-Verfahren

Die mutmaßliche Gruppe um Prinz Reuß soll einen gewaltsamen Umsturz der Bundesregierung geplant und dabei bewusst Tote in Kauf genommen haben. Am Oberlandesgericht Frankfurt wird bald seit einem Jahr gegen die Gruppe verhandelt. Parallel dazu laufen Verfahren in München und Stuttgart. Bis zum Urteil gilt für die Beschuldigten die Unschuldsvermutung.