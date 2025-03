Reichsbürger-Prozess: Prozessbeginn gegen mutmaßliche Reichsbürger in Mühlhausen

Die Verteidigung wollte zu Beginn unter anderem mit einem Antrag die Verlesung der Anklageschrift verhindern. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt. Angeklagt sind mehr als 300 Fälle, in denen die beiden Drohschreiben an die Behörden verfasst haben sollen. Die Angeklagten hätten aus einer radikalisierten ideologischen Grundhaltung und aus einem Gewinnstreben heraus gehandelt, so die Staatsanwaltschaft. Sie hätten als Staatsleugner agiert und unter anderem Fantasieausweise besessen. Sogenannte Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an.