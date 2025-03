«Reichsbürger»-Prozess Angeklagter nennt angebliche Umsturzpläne "Schmarrn"

"Ein Staatsstreich war niemals meine Absicht", sagte Eder. Er habe nur im bestehenden System etwas ändern wollen, nicht das System selbst. So äußere er in gleicher Weise massive Kritik an der Kirche in Sachen Kindesmissbrauch, trotzdem sei er nach wie vor Kirchenmitglied, so Eder. "Wenn ich vehemente Kritik am Staat habe, dann an Personen, die Machtmissbrauch betreiben, nicht am System selbst."