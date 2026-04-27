Das Thüringer Oberlandesgericht hat das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Südthüringer Unterstützer der sogenannten „Kaiserreichsgruppe“ noch nicht eröffnet. Wie eine Sprecherin auf Nachfrage mitteilte, gibt es bisher keinen Termin für den Prozessbeginn. Die Thüringer Generalstaatsanwaltschaft hatte bereits im Februar 2025 Anklage gegen den damals 60-jährigen Meininger erhoben. Ihm wird Unterstützung einer terroristischen Vereinigung sowie Beihilfe zur Vorbereitung eines hochverräterischen Unternehmens gegen den Bund vorgeworfen.