«Reichsbürger»: Nach Reichsbürger-Razzia: Drei Männer in U-Haft

München/Chemnitz - Nach einer Razzia in drei Bundesländern am Donnerstag gegen die Reichsbürger-Szene um die Gruppe von Heinrich XIII. Prinz Reuß sind die drei dabei festgenommenen Männer in Untersuchungshaft genommen worden. Den Männern im Alter zwischen 45 und 61 Jahren seien am Oberlandesgericht in München die Haftbefehle eröffnet worden, sagte Sebastian Murer, Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft in München. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder einer terroristischen Vereinigung zu sein und sich zum Ziel gesetzt haben, die staatliche Ordnung gewaltsam zu beseitigen.