Reichenhausen Fest für die Generationen des Dorfes

Am Samstag lud die Gemeinde Erbenhausen zum „Treffen der Generationen“ nach Reichenhausen ein – und zahlreiche Besucher folgten der Einladung zu einem festlichen Nachmittag voller Musik, Begegnung und Weihnachtszauber im Dorfgemeinschaftshaus. Das stimmungsvolle Programm eröffnete der Kindergarten „Graswaldknirpse“ aus Kaltensundheim. Mit Liedern und Gedichten verzauberten die Kinder das Publikum. Gemeinsam mit allen Gästen stimmten sie abschließend das Lied „Oh Tannenbaum“ an – ein bewegender Moment, der viele Herzen berührte. Musikalisch ging es weiter mit einem Soloauftritt von Valentin Höfer an der Gitarre sowie festlichen Liedern des Kirchenchors Erbenhausen/Reichenhausen. Für die köstliche Verpflegung sorgten die Landfrauen aus Reichenhausen mit selbst gebackenem Stollen aus dem ortseigenen Backhaus, Kuchen und liebevoll belegten Broten. Für Getränke sorgten die Frauen des Reichenhäuser Karnevalsvereins. Der gemütliche Nachmittag wurde musikalisch von gemeinsamen Weihnachtsliedern begleitet.