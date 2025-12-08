 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Meiningen

  6. Fest für die Generationen des Dorfes

Reichenhausen Fest für die Generationen des Dorfes

Carmen Greifzu-Höfer

Die Generationen des Dorfes sahen sich vereint beim weihnachtlichen Nachmittag in Reichenhausen. Eine neue Idee kam gut an – und war super gut besucht.

Am Samstag lud die Gemeinde Erbenhausen zum „Treffen der Generationen“ nach Reichenhausen ein – und zahlreiche Besucher folgten der Einladung zu einem festlichen Nachmittag voller Musik, Begegnung und Weihnachtszauber im Dorfgemeinschaftshaus. Das stimmungsvolle Programm eröffnete der Kindergarten „Graswaldknirpse“ aus Kaltensundheim. Mit Liedern und Gedichten verzauberten die Kinder das Publikum. Gemeinsam mit allen Gästen stimmten sie abschließend das Lied „Oh Tannenbaum“ an – ein bewegender Moment, der viele Herzen berührte. Musikalisch ging es weiter mit einem Soloauftritt von Valentin Höfer an der Gitarre sowie festlichen Liedern des Kirchenchors Erbenhausen/Reichenhausen. Für die köstliche Verpflegung sorgten die Landfrauen aus Reichenhausen mit selbst gebackenem Stollen aus dem ortseigenen Backhaus, Kuchen und liebevoll belegten Broten. Für Getränke sorgten die Frauen des Reichenhäuser Karnevalsvereins. Der gemütliche Nachmittag wurde musikalisch von gemeinsamen Weihnachtsliedern begleitet.

Nach der Werbung weiterlesen

Ein kleiner, erstmals vom RCV organisierter Weihnachtsmarkt rundete das Programm stimmungsvoll ab. Die Besucher erwarteten weihnachtlich dekorierte Verkaufsstände mit handgemachten Geschenkideen sowie kulinarische Köstlichkeiten wie Bratwurst, Pommes und Crêpes. Diese Idee war erst vor Kurzem entstanden, erwies sich aber als Volltreffer. Der Höhepunkt für die Jüngsten war der Besuch des Weihnachtsmanns, verkörpert von Steffen Berkes und begleitet von dem himmlischen Engel Helena Göpfert. Für jedes Kind gab es ein kleines Geschenk – viele bedankten sich mit Liedern oder Gedichten.

Bürgermeister Tino Scherer zeigte sich begeistert über die rege Teilnahme und dankte allen Helferinnen und Helfern für ihr Engagement. Die Veranstaltung sei ein gelungenes Beispiel für gelebte Dorfgemeinschaft – über alle Generationen hinweg.