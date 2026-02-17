Reichenhäuser Karneval Einbrecher begeistert gefeiert

Dann wurde es mystisch: Bei gedämpftem Licht verzauberte die Gruppe „Auslese“ das Publikum mit einer magischen Inszenierung, die für staunende Gesichter sorgte.

Lautstarke Zugabe-Rufe

Den traditionellen Schlusspunkt setzte das Männerballett – diesmal mit einem besonderen „Einbruch“, der den Saal endgültig zum Beben brachte. Der Saal bebte vor Applaus, Gelächter und Begeisterung. Es blieb kein Auge trocken und jeder einzelne Programmpunkt wurde mit lautstarken Zugaberufen gefeiert.

Jeder Akteur erhielt durch das kleine Prinzenpaar Maja und Karl sowie das große Prinzenpaar Kati und Tino einen verdienten Saisonorden.

Durch das karnevalistische Programm führten dieses Jahr mit Witz und Charme Ralf Hübner und René Lehmann. Mit würdevollen Worten ehrten sie alle Akteure vor und hinter der Bühne. Denn eines ist sicher: Ohne die vielen helfenden Hände wäre ein solch glanzvoller Abend nicht möglich, verkündete dankbar Präsident Matthias Höfer.

Für beste Stimmung sorgte zudem die Band „Feten-Buben und Sarah“, die den Abend bis spät in die Nacht musikalisch begleitete und den Saal immer wieder zum Tanzen brachte.

Reichenhausen hat einmal mehr bewiesen: Wenn die Welt auch verrücktspielt – die Narren halten zusammen!