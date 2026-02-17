 
Reichenhäuser Karneval Einbrecher begeistert gefeiert

Carmen Greifzu-Höfer

Wenn ganz Reichenhausen Kopf steht, dann ist klar: Die Narren feiern ihre 52. Saison mit Glanz und Gloria. Die Mischung war gelungen und das Publikum tobte.

Unter dem närrischen Motto „Die Menschheit spielt total verrückt, doch uns Narren hält das nicht zurück“ verwandelte sich das beschauliche Reichenhausen in eine Hochburg des Frohsinns. Zur 52. Saison luden die Narren zum Programmabend der Extraklasse – und Gäste aus nah und fern strömten herbei.

Zauberhafter Auftakt mit „Hüpfern“

Den Anfang machten die jüngsten Akteure des Abends: Die „kleinen Hüpfer“ eroberten mit ihrem bezaubernden Biene-Maja-Tanz im Sturm die Herzen des Publikums. Mit strahlenden Gesichtern und schwungvollen Bewegungen sorgten sie für den ersten tosenden Applaus des Abends.

Im Anschluss präsentierten sowohl die kleine Garde als auch die große Garde ihre beeindruckenden Gardetänze. Mit Präzision, Ausstrahlung und perfektem Gleichklang bewiesen sie, dass in Reichenhausen eine alte karnevalistische Tradition lebendiger denn je ist. Besonders stolz ist der Verein darauf, im kleinen Ort wieder zwei Garden zeigen zu können.

Eine echte Reichenhäuser Tradition kehrte ebenfalls auf die Bühne zurück: die Sportgruppe, vorgeführt von den „Reichehäuser Jonge“. Mit spektakulären Sprüngen und beeindruckender Körperbeherrschung versetzten sie das Publikum ins Staunen.

Sportlich ging es auch in der Bütt weiter: Mandy Schmuck und Johannes Heß nahmen die sportlichen Ambitionen der älteren Generation humorvoll unter die Lupe. Ob skurrile Trainingsgeräte oder neue Fitnessideen – kein Auge blieb trocken.

Hochkarätige Gäste aus Dermbach

Besonderen Glanz verlieh der Besuch des befreundeten Karnevalsvereins aus Dermbach DCC. Gleich zwei außergewöhnliche Darbietungen hatten die Gäste im Gepäck: Die „Starlights“ entführten das Publikum mit einem temperamentvollen Tanz in die Welt der Wikinger, während das Männerballett „Girlsday“ augenzwinkernd bewies, dass auch Männer sportlich besondere Höchstleistungen vollbringen können.

Für Lachen sorgten Valentin Höfer und Finn Hübner mit ihrem urkomischen Sketch – einem „Duell bis zum Tode“, tatkräftig unterstützt von ihren Vätern.

Die legendäre Dorfbütt fand in diesem Jahr in einem Friseursalon statt. Lilly Klein und Steffen Berkes ließen unter der Trockenhaube und im Wartebereich so manches Dorfgeheimnis ans Licht kommen – sehr zur Freude der Zuschauer.

Temperamentvoll wurde es anschließend mit der Tanzgruppe „Dance Motion“, die spanisches Flair auf die Bühne brachte. Heiße Rhythmen und leidenschaftliche Choreografien nahmen das Publikum mit.

Die „Stammtischbrüder“ Ralf Hübner und Ronny Klein philosophierten über die kleinen und großen Missverständnisse zwischen Mann und Frau – natürlich mit einem Augenzwinkern.

Dann wurde es mystisch: Bei gedämpftem Licht verzauberte die Gruppe „Auslese“ das Publikum mit einer magischen Inszenierung, die für staunende Gesichter sorgte.

Lautstarke Zugabe-Rufe

Den traditionellen Schlusspunkt setzte das Männerballett – diesmal mit einem besonderen „Einbruch“, der den Saal endgültig zum Beben brachte. Der Saal bebte vor Applaus, Gelächter und Begeisterung. Es blieb kein Auge trocken und jeder einzelne Programmpunkt wurde mit lautstarken Zugaberufen gefeiert.

Jeder Akteur erhielt durch das kleine Prinzenpaar Maja und Karl sowie das große Prinzenpaar Kati und Tino einen verdienten Saisonorden.

Durch das karnevalistische Programm führten dieses Jahr mit Witz und Charme Ralf Hübner und René Lehmann. Mit würdevollen Worten ehrten sie alle Akteure vor und hinter der Bühne. Denn eines ist sicher: Ohne die vielen helfenden Hände wäre ein solch glanzvoller Abend nicht möglich, verkündete dankbar Präsident Matthias Höfer.

Für beste Stimmung sorgte zudem die Band „Feten-Buben und Sarah“, die den Abend bis spät in die Nacht musikalisch begleitete und den Saal immer wieder zum Tanzen brachte.

Reichenhausen hat einmal mehr bewiesen: Wenn die Welt auch verrücktspielt – die Narren halten zusammen!