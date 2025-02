Nachdem der AfD-Bundesvorsitzende Tino Chrupalla eine Falschbehauptung über den ehemaligen Bundesvorsitzenden der Linken, Bernd Riexinger, verbreitet hat, sieht Chrupalla sich nun mit Post von einer Rechtsanwaltskanzlei konfrontiert. Darin fordern von Riexinger beauftragte Anwälte von Chrupalla die Abgabe einer sogenannten strafbewehrten Unterlassungsverpflichtung. Chrupalla solle sich so verbindlich verpflichten, in Zukunft nicht erneut zu behaupten, dass Riexinger als Bundesvorsitzender der Linken in der Vergangenheit gefordert habe, Reiche zu erschießen. „Die von Ihnen durch die Verletzungshandlung dokumentierte Wiederholungsgefahr kann nach der Rechtsprechung nur durch die Abgabe einer ernsthaften und daher strafbewehrten Unterlassungserklärung beseitigt werden“, heißt es in dem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt.