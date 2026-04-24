Reha mit der ganzen Familie: Reha-Klinik für kranke Kinder mit Familien startet im Osten

Strausberg/Berlin - In Strausberg in Brandenburg will eine neue Reha-Klinik für herzkranke Kinder und ihre Familien eine Lücke in Ostdeutschland schließen. Die Nachsorgeklinik am Straussee ist nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung Bund die einzige Einrichtung der sogenannten familienorientierten Rehabilitation in den ostdeutschen Ländern. Der Schwerpunkt liege zunächst auf der Kinderkardiologie, perspektivisch sei aber eine Erweiterung auf die Kinderonkologie geplant, teilte die Nachsorgeklinik am Straussee mit. Sie liegt östlich von Berlin.