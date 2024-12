Vorschlag zu Modellregionen

Er schlug Modellregionen vor, in denen etwa Statistikpflichten für Unternehmen abgeschafft werden könnten. "Was genau möglich ist, müsste man natürlich vorher rechtlich klären", sagte Holetschek. "Ich bin überzeugt, dass viele Vorschriften, die wir nicht mehr anwenden würden, von niemandem vermisst würden. Wir sollen uns mehr Freiheiten nehmen und nicht nur in alten Schubladen denken."