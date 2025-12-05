 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Betonabdeckung fliegt auf S-Bahn - 700 Reisende unverletzt

Regionalverkehr München Betonabdeckung fliegt auf S-Bahn - 700 Reisende unverletzt

Von einer Fußgängerbrücke wirft jemand ein Betonstück auf die fahrende S-Bahn und trifft die Frontscheibe. Der Vorfall hat Auswirkungen für Reisende und Bahnverkehr.

Regionalverkehr München: Betonabdeckung fliegt auf S-Bahn - 700 Reisende unverletzt
1
Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. (Symbolbild) Foto: Sven Hoppe/dpa

München (dpa/lby) - Ein unbekannter Täter hat eine Betonabdeckung auf eine S-Bahn in München geworfen. Das Betonstück prallte gegen die Frontscheibe, verletzte den Fahrer der S-Bahn jedoch nicht, wie die Polizei mitteilte.

Nach der Werbung weiterlesen

Der Täter warf die Kabelschachtabdeckung aus Beton auf die Bahn, als diese unter einer Fußgängerbrücke hindurchfuhr. Alle rund 700 Passagiere blieben unverletzt. Die S-Bahn wurde vorzeitig gestoppt. Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Teilausfällen und Umleitungen im Nahverkehr. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.