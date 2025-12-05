Regionalverkehr München: Betonabdeckung fliegt auf S-Bahn - 700 Reisende unverletzt

Der Täter warf die Kabelschachtabdeckung aus Beton auf die Bahn, als diese unter einer Fußgängerbrücke hindurchfuhr. Alle rund 700 Passagiere blieben unverletzt. Die S-Bahn wurde vorzeitig gestoppt. Durch die Sperrung der Gleise kam es zu Teilausfällen und Umleitungen im Nahverkehr. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.