Magdeburg - Die Bahn will im kommenden Jahr in Mitteldeutschland noch mehr Zugbegleiter mit Bodycams ausstatten. Wie eine Sprecherin der Bahn mitteilte, wurden in diesem Jahr bereits 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen mit den Kameras ausgestattet. Erst vor wenigen Wochen sei der Bodycam-Einsatz in den drei Bundesländern angelaufen. Im März hatte die Bahn bundesweit damit begonnen, Zugbegleitern das Tragen der Kameras zu ermöglichen.