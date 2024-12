Münchner S-Bahn soll weniger unpünktlich werden

Ebenfalls vergrößert wird das Tarifgebiet des Münchner Verkehrsverbunds, neu hinzu kommen die Landkreise Weilheim-Schongau und Landsberg am Lech. In der Landeshauptstadt soll weniger mehr bringen: Um die Verspätungen der S-Bahn zu reduzieren, wird die Linie S7 von Wolfratshausen geteilt und künftig nur noch bis zum Hauptbahnhof fahren. In Richtung Osten geht es auf der neuen Linie S5 weiter. In Randzeiten entfallen auf allen Linien einige Verbindungen, die laut Ministerium wenig genutzt wurden. Daneben gibt es in ganz Bayern zahlreiche weitere Änderungen.