Regionalverbund: Winterferien: Im Thüringer Wald noch Unterkünfte buchbar

Schneemangel auf Langlaufrouten

Langlauf auf Naturschnee ist derzeit nicht möglich, mit der mit Kunstschnee belegten Skihalle verfügt Oberhof aber über eine Ausweichmöglichkeit für Touristen. Der Liftbetrieb etwa in Schmiedefeld ist derzeit eingestellt. Winter dank Kunstschnee herrscht laut Regionalverbund im Snowpark Oberhof, in der Skiarena Silbersattel in Steinach und der Skiarena Heubach. Eislaufmöglichkeiten bestehen in den Hallen in Ilmenau und Sonneberg. Zudem verweist der Regionalverbund auf Angebote zum Spazierengehen und Wandern und zum Relaxen in Thermalbädern.