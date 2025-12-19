Der Regionalverband Südthüringen der Brieftaubenfreunde traf sich hier – er reicht von Bad Salzungen bis Coburg und vereint aktuell 278 Züchter, die sich diesem Hobby verschrieben haben. Regionalverbandsvorsitzender Thomas Neef aus Helmershausen freute sich, dass man Teilnehmer und Gäste aus dem gesamten Regionalverband erneut in der Rhön begrüßen konnte. Auch Interessierte aus Bayern und Hessen kamen zahlreich. Reichenhausen ist ein bekannter Standort für die Ausstellungen und man ist der Gemeinde dankbar, dass man diese hier durchführen kann. „So viele geeignete Orte dafür gibt es gar nicht mehr“, sagt Thomas Neef.