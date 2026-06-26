Einlass nur mit Personalausweis – das war die Bedingung zur Windkraft-Informationsveranstaltung am Mittwoch (24. Juni) in Viernau. Mehr als 200 Besucher waren nach Schätzung von Bürgermeister Markus Böttcher in die Sporthalle gekommen. Er wisse, dass das Thema emotional aufgeladen sei. Sein Anliegen sei es, sachlich über den Stand des Regionalplanverfahrens und das mögliche Windvorranggebiet am Tellerberg zu informieren.