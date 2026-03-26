Die Verhandlungen der Regionalen Planungsgemeinschaft über Windvorranggebiete in Südwestthüringen sind am Mittwoch von Protesten der Gegner neuer Windräder begleitet worden. Das war zu erwarten. Allerdings gibt es eine schlechte Nachricht für die Demonstranten: Nicht der Plan, in dem die Städte und Landkreise Vorranggebiete für mögliche Windräder ausweisen, baut die Anlagen. Das tun Investoren. Und sie tun es auch dann, wenn die Kommunen keine Pläne vorlegen. Dann suchen sie sich ihre potenziellen Standorte eben selbst und stellen Bauanträge.