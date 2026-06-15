Die Aufgabenstellung ist klar: Die regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen hat den Entwurf des neuen Regionalplans vor Kurzem veröffentlicht – darauf dargestellt sind mögliche Vorranggebiete für Windenergieanlagen. Dazu wollte die Gemeinde Grabfeld ihre Bürger aus erster Hand informieren – denn vier solcher Windvorranggebiete befinden sich innerhalb beziehungsweise nahe an den Gemarkungsgrenzen.