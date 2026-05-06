Der 2. Entwurf des Regionalplans Südwestthüringen nebst Umweltbericht und Anlagen wird in der Zeit vom 18. Mai bis einschließlich 20. Juli öffentlich ausgelegt. Das hat die Regionale Planungsgemeinschaft Südwestthüringen angekündigt. Hildburghausens Landrat Sven Gregor nimmt dies zum Anlass, um zum 18. Mai um 18 Uhr zu einem digitalen Bürgerinformationsabend „Windvorranggebiete im Landkreis Hildburghausen und Regionalplan Südwestthüringen“ einzuladen.