Reizwort „W22“ – wer dabei an eine DDR-Waschmaschine denkt, liegt falsch. Allerdings dreht sich auch bei dem Windvorranggebiet, das unter diese Bezeichnung im Südthüringer Regionalplan zu finden ist, etwas. Oder besser, es könnte sich was drehen. Nämlich das Rad. Oder die Räder. Womöglich bis zu 300 Meter hoch. Angepustet vom Wind. Alles Spekulation, klar. Trotzdem ist „W22“ – ein roter Flecken auf der Landkreiskarte in der Flur zwischen Schleusingen, Fischbach, Gethles und Ahlstädt – vor allem eins: Ein Störfall.