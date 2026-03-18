Bei der Ausweisung möglicher Vorranggebiete für Windräder in Südwestthüringen drohen neue Verzögerungen. Grund ist ein Streit über die Stimmrechte der beteiligten Städte in der Regionalen Planungsgemeinschaft. Das Gremium will in der kommenden Woche über den Entwurf des neuen Regionalplans abstimmen, der auch die Windvorranggebiete enthält. Der Plan soll als nächster Schritt zur öffentlichen Beteiligung ausgelegt werden und muss bis Ende 2027 verabschiedet sein. Der Entwurf liegt intern bereits vor und benennt insgesamt rund 6900 Hektar als mögliche Windkraftflächen, davon zwei Drittel in Wäldern.