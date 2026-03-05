Mit Spannung wird der neue Regionalplan für Südwestthüringen erwartet. Mit diesem setzt die Regionale Planungsgemeinschaft das unter der Ampel-Bundesregierung beschlossene „Windenergieflächenbedarfsgesetz“ um, das eine erhebliche Ausweitung der Windkraft vorschreibt. 1,7 Prozent der Fläche Südwestthüringens, so die Vorgabe, müssen künftig für die Windkraft zur Verfügung stehen, das sind rund 6800 Hektar. Bisher sind es nur 0,15 Prozent oder 600 Hektar.