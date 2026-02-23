Die fortschreitende Saison forderte die Spielerinnen des 1. Sonneberger Volleyballclubs 2004 (SVC) am vergangenen Wochenende in Leipzig und Dresden. Gegen die L.E. Volleys und den SV Motor Mickten gastierten sie bei zwei direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Siege gegen beide Teams hätten eine Weichenstellung für den Klassenerhalt bedeuten können. Ein Spaziergang sollte dies in Anbetracht der Verletzungssorgen der Spielzeugstädterinnen jedoch nicht werden.