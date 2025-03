Jena - Volkan Uluc wird neuer Trainer beim Fußball-Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena. Der 55-Jährige tritt die Nachfolge von Ex-Profi Henning Bürger an, der am Sonntagabend beurlaubt worden war. Uluc war bereits zwischen Dezember 2014 und Sommer 2016 Jena-Coach. Der Erstrundensieg im DFB-Pokal gegen den Hamburger SV im August 2015 blieb besonders in Erinnerung