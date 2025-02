Regionalliga-Reform Nils Petersen unterstützt Aufstiegs-Reform der NOFV-Clubs

Leipzig - Der ehemalige Nationalspieler Nils Petersen unterstützt die nordostdeutschen Fußball-Regionalligisten beim Thema Direktaufstieg. Der 36-Jährige, der früher für Carl Zeiss Jena, Energie Cottbus, Bayern München, Werder Bremen und den SC Freiburg spielte, hat da eine klare Meinung. "Wer meine Vita kennt, weiß, dass ich nicht oft Meister geworden bin. Aber wenn ich Meister geworden bin, dann bin ich auch aufgestiegen. Dafür spielt man Fußball und dafür will man gewinnen. Deshalb muss ganz dringend eine Reform in der Regionalliga her – und das unterstütze ich", sagte der ehemalige Stürmer in einem Video-Statement auf dem Instagram-Kanal zur Aufstiegsreform.