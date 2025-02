In der Vorwoche hatten 17 der 18 NOFV-Club einen neuen Vorstoß gemacht, um einen Direktaufsteiger in die dritte Liga zu bekommen. Unter dem Motto "Aufstiegsreform 2025 - #meistermüssenaufsteigen#" wollen sie dem Nordostdeutschen Fußball-Verband (NOFV) Handlungsvorschläge für einen Antrag auf dem DFB-Bundestag im September mit an die Hand geben.