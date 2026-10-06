Regionalliga: Pokal-Schreck Jeddeloh II trennt sich von Trainer

Jeddeloh II - Der einzige noch im DFB-Pokal vertretene Viertligist hat sich von seinem Trainer getrennt. Fünf Wochen nach dem 5:2 gegen den 1. FC Heidenheim gab der SSV Jeddeloh II, der in der zweiten Runde auf Hertha BSC trifft, die Entscheidung bekannt. Wer auf Cheftrainer Kristian Arambasic sowie seinen Co-Trainer Seyhan Adigüzel folgt, sei noch offen, hieß es in einer Mitteilung. Interimsweise werde der Sportliche Leiter Olaf Blanke die Mannschaft betreuen.