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Regionalliga Pokal-Schreck Jeddeloh II trennt sich von Trainer

Seit dem Pokal-Coup gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim hat beim SSV Jeddeloh II in der Regionalliga nicht mehr viel geklappt. Der Club zieht nun Konsequenzen.

Regionalliga: Pokal-Schreck Jeddeloh II trennt sich von Trainer
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Trainer Arambasic ist vom SSV Jeddeloh II freigestellt worden. (Archiv-Foto) Foto: Carmen Jaspersen/dpa

Jeddeloh II - Der einzige noch im DFB-Pokal vertretene Viertligist hat sich von seinem Trainer getrennt. Fünf Wochen nach dem 5:2 gegen den 1. FC Heidenheim gab der SSV Jeddeloh II, der in der zweiten Runde auf Hertha BSC trifft, die Entscheidung bekannt. Wer auf Cheftrainer Kristian Arambasic sowie seinen Co-Trainer Seyhan Adigüzel folgt, sei noch offen, hieß es in einer Mitteilung. Interimsweise werde der Sportliche Leiter Olaf Blanke die Mannschaft betreuen. 

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Jeddeloh II steht in der Regionalliga Nord nach zwölf Spielen auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Mannschaft hat nur drei Partien gewonnen. Von den neun Partien seit dem Erfolg im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Absteiger Heidenheim hat die Mannschaft sechs verloren. Das Duell mit Hertha BSC ist am 28. Oktober.