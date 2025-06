Halle - Der Hallesche FC geht mit Robert Schröder als Cheftrainer in die neue Saison der Fußball-Regionalliga Nordost. Der 37-Jährige tritt die Nachfolge von Mark Zimmermann an, von dem sich der HFC kürzlich getrennt hatte. Schröder kommt vom Regionalliga-Konkurrenten Hertha 03 Zehlendorf an die Saale und erhält einen ligenunabhängigen Vertrag bis 30. Juni 2027.