Regionalliga Nordost: Lok Leipzig mit Respekt, aber ohne Angst in Relegation

Wie das Ergebnis ausfallen könnte, ist dabei egal. "Bestenfalls gehen wir mit einem Sieg hier raus, aber wenn es ein Unentschieden wird, dann ist es eben so. Wenn es eine knappe Niederlage werden sollte, dann ist es eben auch so. Dann werden wir in Würzburg versuchen, es wieder umzubiegen", sagte Seitz.