"Mit einer besseren Nachricht hätten wir gar nicht ins neue Jahr starten können. Henning hat uns nach den Weihnachtsfeiertagen informiert, dass er sich bereit fühlt, sein Traineramt wieder in der erforderlichen Intensität ausfüllen zu können und sich darauf freut, mit Beginn der Rückrundenvorbereitung am 6. Januar wieder das Training zu leiten", sagte Sportdirektor Stefan Böger, der in den vergangenen Wochen anstelle von Bürger übergangsweise das Training geleitet hatte.