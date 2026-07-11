Regionalliga Nordost: Hertha BSC bezwingt Lok Leipzig bei Ziegner-Debüt

Hertha bestimmte das Spiel über weite Strecken. Die Tore fielen im ersten Durchgang spät, aber folgerichtig. Zuvor hatten die Berliner einige Chancen ausgelassen. Der Leipziger Ausgleich war die erste Möglichkeit der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit wechselte Hertha-Trainer Stefan Leitl komplett durch. In der Schlussphase kam nach langer Verletzungspause auch Marton Dardai wieder zu Einsatzminuten.