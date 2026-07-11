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Regionalliga Nordost Hertha BSC bezwingt Lok Leipzig bei Ziegner-Debüt

Jochen Seitz führt Lok Leipzig zu zwei Meistertiteln – und trat zurück. Sein Nachfolger ist im Fußball-Osten kein Unbekannter.

Regionalliga Nordost: Hertha BSC bezwingt Lok Leipzig bei Ziegner-Debüt
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Marton Dardai (l, Hertha BSC) kam im Test bei Lok Leipzig nach einer Verletzungspause wieder zum Einsatz. (Archivbild) Foto: Andreas Gora/dpa

Leipzig - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat in Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel gewonnen. Bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig setzten sich die Berliner mit 3:1 (2:1) durch. Sebastian Grønning (31.), Soufian Gouram (37.) und Marten Winkler (53.) trafen für die Hertha. Den zwischenzeitlichen Leipziger Ausgleich markierte Ayodele Adetula (35.). Die Partie vor 3784 Zuschauern war das erste Spiel von Lok Leipzig unter dem neuen Trainer Torsten Ziegner.

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Hertha bestimmte das Spiel über weite Strecken. Die Tore fielen im ersten Durchgang spät, aber folgerichtig. Zuvor hatten die Berliner einige Chancen ausgelassen. Der Leipziger Ausgleich war die erste Möglichkeit der Gastgeber. In der zweiten Halbzeit wechselte Hertha-Trainer Stefan Leitl komplett durch. In der Schlussphase kam nach langer Verletzungspause auch Marton Dardai wieder zu Einsatzminuten.