Leipzig - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat in Vorbereitung auf die neue Saison ein weiteres Testspiel gewonnen. Bei Regionalligist 1. FC Lok Leipzig setzten sich die Berliner mit 3:1 (2:1) durch. Sebastian Grønning (31.), Soufian Gouram (37.) und Marten Winkler (53.) trafen für die Hertha. Den zwischenzeitlichen Leipziger Ausgleich markierte Ayodele Adetula (35.). Die Partie vor 3784 Zuschauern war das erste Spiel von Lok Leipzig unter dem neuen Trainer Torsten Ziegner.
Regionalliga Nordost Hertha BSC bezwingt Lok Leipzig bei Ziegner-Debüt
dpa 11.07.2026 - 17:22 Uhr